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    IFAB официально разрешил проводить по пять замен в сезоне 2019-2020

    Футбол Коронавирус в спорте ФИФА
    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение внести временные изменения в правила игры.

    Замена в футбольном матче
    Замена в футбольном матче

    Об этом сообщается на официальном сайте организации.

    Командам будет позволено проводить по пять замен в течение матча в турнирах, которые были приостановлены из-за коронавируса и будут доиграны в этом году.

    У каждой команды будет три возможности для того, чтобы использовать все пять замен в игровое время. Кроме того, поменять игрока можно будет в перерыве, а также в дополнительное время, если команды не используют все пять замен. Обратные замены запрещены.

    Решение о введении этого правила будет самостоятельно принимать каждая отдельная лига. 0

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