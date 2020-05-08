IFAB официально разрешил проводить по пять замен в сезоне 2019-2020

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение внести временные изменения в правила игры.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Командам будет позволено проводить по пять замен в течение матча в турнирах, которые были приостановлены из-за коронавируса и будут доиграны в этом году.

У каждой команды будет три возможности для того, чтобы использовать все пять замен в игровое время. Кроме того, поменять игрока можно будет в перерыве, а также в дополнительное время, если команды не используют все пять замен. Обратные замены запрещены.

Решение о введении этого правила будет самостоятельно принимать каждая отдельная лига. 0