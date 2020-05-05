Худяков: «Тамбов» не собирается выкупать Мелкадзе

Спортивный директор «Тамбова»прокомментировал информацию о выкупе контракта форварда «Спартака», который выступает в составе тамбовского клуба на правах аренды.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Тамбов» договорился о трансфере с генеральным директором московского «Спартака» Томасом Цорном.

«Нет, "Тамбов" не собирается выкупать Мелкадзе. У нас нет такой финансовой возможности.

Во-вторых, у нас нет возможности платить зарплату, которую "Спартак" платит Георгию. После аренды Мелкадзе вернётся в московский клуб», — сказал Худяков «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 22-летний Мелкадзе провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. 0