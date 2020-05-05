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    Худяков: «Тамбов» не собирается выкупать Мелкадзе

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о выкупе контракта форварда «Спартака» Георгия Мелкадзе, который выступает в составе тамбовского клуба на правах аренды.

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    Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Тамбов» договорился о трансфере с генеральным директором московского «Спартака» Томасом Цорном.

    «Нет, "Тамбов" не собирается выкупать Мелкадзе. У нас нет такой финансовой возможности.

    Во-вторых, у нас нет возможности платить зарплату, которую "Спартак" платит Георгию. После аренды Мелкадзе вернётся в московский клуб», — сказал Худяков «Чемпионату».

    В нынешнем сезоне 22-летний Мелкадзе провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. 0

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