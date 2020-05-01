France Football назвал сборную сезона Лиги 1

Александр Головин
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Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин в эту компанию не попал.
Символическая сборная Лиги 1 нынешнего сезона по версии France Football выглядит следующим образом:
Вратарь: Предраг Райкович («Реймс»).
Защитники: Амари Траоре, Фету Мауасса (оба — «Ренн»), Тьягу Силва (ПСЖ), Юнис Абдельхамид («Реймс»).
Полузащитники: Марко Верратти, Анхель Ди Мария (оба — ПСЖ), Эдуардо Камавинга («Ренн»).
Нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар (оба — ПСЖ), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).
Напомним, 28 апреля было объявлено о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2. ПСЖ признан чемпионом. 0