Умер легендарный футболист и тренер «Сент-Этьена»

Пресс-служба французскогосообщила о смерти своего бывшего игрока и тренера

81-летний Эрбен ранее был доставлен в больницу из-за серьезной сердечной и легочной недостаточности, не связанной с коронавирусом.

«Эта ночь обещает быть очень длинной и наполненной грустью. Уходит часть из нас. С нашим горем соседствует лишь глубокое восхищение этим человеком. Робер Эрбен навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье», — говорится в заявлении.

В качестве игрока Эрбен сыграл 23 матча за сборную Франции и забил три мяча. Под его руководством «Сент-Этьен» четыре раза выигрывал чемпионат Франции, трижды — Кубок страны. В сезоне-1975/76 «Сент-Этьен» с Эрбеном дошел до финала Кубка европейских чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1. 0