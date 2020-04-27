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    Евсеев: Надеюсь, что доиграем, чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил надежду, что чемпионат России-2019/20 удастся доиграть, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    Чемпионат был прерван после 22-го тура, на данный момент РПЛ рассматривает варианты его доигрывания или досрочного завершения.

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    Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки.

    Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным.

    Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.

    Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают 4. Будет непросто, но интересно.

    Надеюсь, что пойдем все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный.

    Судя по статистике заболевших ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что все в итоге будет хорошо», — написал Евсеев в Instagram. 0

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