Евсеев: Надеюсь, что доиграем, чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный

Главный тренер «Уфы»выразил надежду, что чемпионат России-2019/20 удастся доиграть, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.

Чемпионат был прерван после 22-го тура, на данный момент РПЛ рассматривает варианты его доигрывания или досрочного завершения.

«Хорошие новости после общего собрания РПЛ! Есть 2 варианта развития событий, и есть четкие даты.

Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки.

Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным.

Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.

Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают 4. Будет непросто, но интересно.

Надеюсь, что пойдем все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный.

Судя по статистике заболевших ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что все в итоге будет хорошо», — написал Евсеев в Instagram. 0