В Нидерландах запретили проводить футбольные турниры до 1 сентября

Правительство Нидерландов приняло решение запретить профессиональный футбол в стране до 1 сентября.

Об этом сообщает Football Oranje.

Отмечается, что матчи не будут проводиться даже при пустых трибунах.

С 1 сентября может начаться сезон 2020-2021.

Ранее за полную остановку всех турниров выступили главы ряда городов Нидерландов.

Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов совместно с УЕФА предстоит решить, какие клубы представят страну в еврокубках. Ожидается, что чемпион не будет объявлен, а места в еврокубках распределят согласно текущим позициям.

На момент остановки в чемпионате Нидерландов лидирует «Аякс». 0