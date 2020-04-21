В Нидерландах запретили проводить футбольные турниры до 1 сентября

Клаас Ян Хунтелаар
globallookpress.com
Об этом сообщает Football Oranje.
Отмечается, что матчи не будут проводиться даже при пустых трибунах.
С 1 сентября может начаться сезон 2020-2021.
Ранее за полную остановку всех турниров выступили главы ряда городов Нидерландов.
Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов совместно с УЕФА предстоит решить, какие клубы представят страну в еврокубках. Ожидается, что чемпион не будет объявлен, а места в еврокубках распределят согласно текущим позициям.
На момент остановки в чемпионате Нидерландов лидирует «Аякс». 0