Насри опроверг слухи о своей пропаже в ОАЭ

Полузащитникопроверг информацию о том, что не выходит во время самоизоляции на связь с клубом.

«То, что появилось в прессе, — полная чушь. Я никуда не пропал и ежедневно контактирую с главным врачом команды и Венсаном Компани.

Это все спекуляции. Пожалуйста, хватит. Абсолютно ничего не происходит. Я просто жду, когда станет известно, возобновится ли сезон и будем ли мы играть в плей-офф. После этого посмотрим, что произойдет в следующем сезоне», — цитирует Насри Het Nieuwsblad.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб планирует расторгнуть контракт с 32-летним хавбеком, так как француз улетел в Дубай, не предупредив руководство, и не отчитывается о ходе тренировок. 0