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    Насри опроверг слухи о своей пропаже в ОАЭ

    Футбол Коронавирус в спорте Андерлехт
    Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри опроверг информацию о том, что не выходит во время самоизоляции на связь с клубом.

    Самир Насри
    Самир Насри

    «То, что появилось в прессе, — полная чушь. Я никуда не пропал и ежедневно контактирую с главным врачом команды и Венсаном Компани.

    Это все спекуляции. Пожалуйста, хватит. Абсолютно ничего не происходит. Я просто жду, когда станет известно, возобновится ли сезон и будем ли мы играть в плей-офф. После этого посмотрим, что произойдет в следующем сезоне», — цитирует Насри Het Nieuwsblad.

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