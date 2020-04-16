Акинфеев: 1 мая — не предел карантина

Вратарьвысказался о ситуации св России.

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«Я думаю, что самоизоляция — очень важная история. Главное, чтобы люди понимали, что это нужно. Когда я увидел видео из парков, когда люди поломились на шашлыки... Это немножко пугает, потому что несколько тысяч вышло, а эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч. Будем надеяться, но в скором времени футбола ждать не придется.

Как все знают, у нас каникулы до 1 мая, но мы понимаем, что это не предел. Думаю, все дальше так и будет продолжаться, хотя бы до лета. Когда наступит потепление, будет понятно, как бактерия живет в теплое время. Надеюсь, что вся эта история закончится хорошо, потому что сейчас тяжело, особенно тем, кто живет не за городом», — цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

По данным Роспотребнадзора, всего на день 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. 0