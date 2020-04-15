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    Орлов поддержал расширение РПЛ

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    Футбольный комментатор Геннадий Орлов выступит за расширение чемпионата России с 16 до 18 команд.

    Геннадий Орлов
    Геннадий Орлов

    «Я поддерживаю расширение Премьер-Лиги до 18 команд. Мотив простой: Россия — огромная страна, будет больше шансов для того, чтобы молодые ребята играли в футбол, имели возможность проявить себя.

    Я не сомневаюсь в том, что у нас есть таланты. Только нужно дать им возможность раскрыться. Где тренеры, где академии — помогайте», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

    Отметим, что ранее руководство лиги обсуждало возможность расширения турнира, однако решение не было принято. 0

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