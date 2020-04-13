Хавбеком «Уфы» интересуются в Серии А

Полузащитник «Уфы»может сменить клуб и продолжить карьеру в Италии.

«Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд.

Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезет к лету предложение по Фомину.

Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы», — сказал агент Александр Маньяков изданию Sport24.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможный уход 23-летнего игрока.

«Если будет достойное предложение летом, то, конечно, мы его отпустим. Это наша политика», — сказал Газизов.

Фомин — воспитанник «Краснодара». Он был куплен у «быков» за 280 тысяч евро. Его контракт с «Уфой» в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в два млн евро. 0