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    Хавбеком «Уфы» интересуются в Серии А

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    Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин может сменить клуб и продолжить карьеру в Италии.

    Даниил Фомин
    Даниил Фомин

    «Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд.

    Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезет к лету предложение по Фомину.

    Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы», — сказал агент Александр Маньяков изданию Sport24.

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможный уход 23-летнего игрока.

    «Если будет достойное предложение летом, то, конечно, мы его отпустим. Это наша политика», — сказал Газизов.

    Фомин — воспитанник «Краснодара». Он был куплен у «быков» за 280 тысяч евро. Его контракт с «Уфой» в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в два млн евро. 0

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