«Сельта» не отпускала Смолова в Россию

Руководствоне давало разрешения нападающемуна возвращение в Россию в период карантина, сообщает AS.

«Спросить разрешение — это одно, но добро на поездку в руководстве "Сельты" ему никто не дал. Это чистой воды "самоволка".

Есть определенная директива Ла Лиги, которая гласит: все футболисты, которые сейчас на карантине, должны четко ему следовать и оставаться внутри Испании. Федор был изначально в аренде, не на контракте. Выкупать его теперь точно никто не будет», — заявил источник.

5 апреля стало известно, что 30-летний нападающий вернулся в Россию, нарушив соблюдение самоизоляции во время введенного в Испании режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. 0