Президент «Бернли»: К августу у нас закончатся деньги, если не возобновим сезон

Президентзаявил о возможности банкротства клуба, если сезон не будет возобновлен.

«Если мы не возобновим этот сезон и не достигнем определенности по поводу следующего, то у нашего клуба к августу закончатся деньги. Это факт.

Не могу говорить за другие клубы, у всех разное финансовое положение. Но о ситуации в "Бернли" я могу говорить уверенно.

Именно поэтому мы полны решимости, чтобы доиграть сезон, когда, конечно, это будет безопасно. Мы очень хотим возобновить сезон.

Мы единогласно проголосовали за то, что он должен быть доигран. Ясно, что все хотят выполнить свою работу. Совершенно ясно, что доиграть сезон — это лучший вариант для клубов Премьер-лиги», — цитирует топ-менеджера Sky Sports. 0