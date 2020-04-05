КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рейносо — символ свиного гриппа в спортеКоронавирус — не первый. Как мексиканский спорт столкнулся со свиным гриппом
  • 18:46
    • Федун: Мы в России теряем только на зарплате
  • 18:36
    • Смолов нарушил карантин и улетел из Виго в Россию
  • 18:25
    • УЕФА опроверг слова Чеферина о завершении ЛЧ не позднее 3 августа
  • 14:39
    • Руни: Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?
  • 13:55
    • «Барселона» поборется за защитника «Милана»
    Все новости спорта

    Президент «Бернли»: К августу у нас закончатся деньги, если не возобновим сезон

    Футбол Коронавирус в спорте АПЛ Футбол Англии Бернли Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Президент «Бернли» Майк Гарлик заявил о возможности банкротства клуба, если сезон не будет возобновлен.

    Фил Бардсли и Крис Вуд
    Фил Бардсли и Крис Вуд

    «Если мы не возобновим этот сезон и не достигнем определенности по поводу следующего, то у нашего клуба к августу закончатся деньги. Это факт.

    Не могу говорить за другие клубы, у всех разное финансовое положение. Но о ситуации в "Бернли" я могу говорить уверенно.

    Именно поэтому мы полны решимости, чтобы доиграть сезон, когда, конечно, это будет безопасно. Мы очень хотим возобновить сезон.

    Мы единогласно проголосовали за то, что он должен быть доигран. Ясно, что все хотят выполнить свою работу. Совершенно ясно, что доиграть сезон — это лучший вариант для клубов Премьер-лиги», — цитирует топ-менеджера Sky Sports. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус — не первый. Как мексиканский спорт столкнулся со свиным гриппом
  • 13:15
    •
  • Прогноз
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • 1.50
  • Послезавтра в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Феррети» и «Реал Эстели» не порадуют результативностью?
  • «Феррети» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • «Халапа» — «Чинандега»: хозяева легко выиграют?
  • «Халапа» — «Чинандега». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • Экспресс дня 5 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Сезон АПЛ нужно как-то завершить Футбол Между плохим и наихудшим. Пять вариантов завершения сезона АПЛКаковы варианты для АПЛ и английского футбола на фоне пандемии коронавируса? 02:180
  • 17:53
    • Каррагер: Все то уважение и репутация теряются
  • 17:38
    • «Ман Сити» отказался от финансовой помощи государства
  • 17:24
    • «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 120 млн евро
    Футболисты «Аталанты» Футбол Горький триумф. Выход «Аталанты» в четвертьфинал ЛЧ стал «билогической бомбой»Матчи итальянского клуба в Лиге чемпионов помогли коронавирусу распространиться Вчера в 16:270
  • Экспресс дня

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • 3.82
    •
  • 19:32
    • Легкоатлеты, попавшиеся на допинге с 2015 года, не попадут в сборную России
  • 19:15
    • Источник: Смолов согласовал отъезд с «Сельтой»
  • 19:14
    • Раньери: Игроки не машины, которые включаются и выключаются по щелчку
    Кларенс Зеедорф Футбол Победа круче финала. Вспоминаем, как дерзкий «Аякс» разбил «Баварию» в 1995Поговорим о матче в Амстердаме между «Аяксом» и «Баварией» в сезоне 1994/1995 Вчера в 16:580
  • 14:20
    • «Интер» настроен на покупку нападающего «Фиорентины»
  • 14:03
    • «Наполи» заинтересован в защитнике «Барселоны»
  • 11:14
    • Клуб АПЛ допустил банкротство в случае длительного карантина
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.88
  • Прогноз на матч Халапа — Чинандега
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Феррети — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие