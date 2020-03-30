«Манчестер Сити» обвинил «Арсенал» в заговоре

Руководствоуверено, что инициатором совместного заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS) против «горожан» является лондонский, сообщает Daily Mirror.

В феврале «Сити» был отстранен от еврокубков на два сезона из-за нарушений финансового фэйр-плей и махинациями со спонсорами, а также оштрафован на 30 миллионов евро. Клуб подал апелляцию в CAS.

Рассмотрение апелляции в CAS задерживается в связи с пандемией коронавируса. Стало известно, что восемь клубов АПЛ составили обращение в CAS. Их цель — не допустить участия «Манчестер Сити» в ближайшем сезоне Лиги чемпионов.

В стане «Ман Сити» считают, что главным зачинщиком заговора является «Арсенал», который заинтересован в том, чтобы пятая команда АПЛ получила путевку в Лигу чемпионов. «Канониры» все обвинения отрицают. 0