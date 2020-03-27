Ла Лига и AFE рассматривают возможность начать новый сезон в сентябре

Испанскаяи Ассоциация испанских футболистов () рассматривают возможность начать новый сезон чемпионата в сентябре, сообщает Marca.

По данным издания, многое будет зависеть от того, пойдет ли на спад распространение коронавируса к маю, когда должен возобновиться прерванный в марте сезон 2019/20.

Кроме того, стороны обсуждают вариант, при котором матчи будут проводиться в конце декабря, как в чемпионате Англии.

Ранее глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что сезон 2019/20 будет доигран, когда в стране все нормализуется после последствий коронавируса. 0