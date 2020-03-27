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    Ла Лига и AFE рассматривают возможность начать новый сезон в сентябре

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    Испанская Ла Лига и Ассоциация испанских футболистов (AFE) рассматривают возможность начать новый сезон чемпионата в сентябре, сообщает Marca.

    Стадион мадридского «Атлетико»
    Стадион мадридского «Атлетико»

    По данным издания, многое будет зависеть от того, пойдет ли на спад распространение коронавируса к маю, когда должен возобновиться прерванный в марте сезон 2019/20.

    Кроме того, стороны обсуждают вариант, при котором матчи будут проводиться в конце декабря, как в чемпионате Англии.

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