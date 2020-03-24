Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»

рассматривает вариант с приглашением главного тренера

По информации Calciomercato, португальский специалист может сменить Юрия Семина у руля московской команды.

Напомним, что контракт нынешнего наставника «железнодорожников» истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется сербским тренером Марко Николичем.

49-летний Мартинс тренирует «Олимпиакос» с 2018 года. Под его руководством пирейский клуб в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Греции. В нынешнем сезоне клуб лидирует с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя. 0