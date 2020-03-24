КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлКуда лучше перейти Бэйлу?
  • 07:17
    • Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»
  • 07:00
    • Бой Нурмагомедова с Фергюсоном пройдет без зрителей
  • 00:30
    • Саблист сборной России подозревает, что мог заразиться коронавирусом
  • 00:01
    • РФС подозревает ФК «Урожай» в договорняке
  • 22:32
    • У главного тренера «Галатасарая» Терима обнаружен коронавирус
    Все новости спорта

    Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»

    Футбол Футбол России Локомотив Трансферы Олимпиакос
    «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Олимпиакоса» Педро Мартинса.

    Педро Мартинс
    Педро Мартинс

    По информации Calciomercato, португальский специалист может сменить Юрия Семина у руля московской команды.

    Напомним, что контракт нынешнего наставника «железнодорожников» истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется сербским тренером Марко Николичем.

  • Экс-наставник «Партизана» сменит Семина в «Локомотиве»
  • Читайте по теме

    • 49-летний Мартинс тренирует «Олимпиакос» с 2018 года. Под его руководством пирейский клуб в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Греции. В нынешнем сезоне клуб лидирует с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Выживем вместе или падем поодиночке. Финансы — главная проблема УЕФА
  • 19/03/2020 в 13:51
    •
  • Прогноз
  • «Магве» — «Янгон»
  • 1.60
  • Сегодня в 12:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магве» дома даст бой «Янгону»?
  • «Магве» — «Янгон». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кто виртуознее всех обращается с шарами?
  • Игры в шары. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»: гости забьют?
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ultimate Quaran-Team Cup FIFA Игры Технологии приходят на помощь. FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup спасет от скуки в отсутствие футболаО том, что такое FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup и как он устроен Вчера в 19:180
  • 20:57
    • Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены из-за коронавируса
  • 08:12
    • «Наполи» не станет возобновлять тренировки 25 марта
  • 07:56
    • Широков: Все будет хорошо, мы пандемию победим
    Пустующая база «Баварии» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 24 мартаФутбол меняет первоначальные даты возвращения матчей на более отдаленные сроки. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 08:150
  • Экспресс дня

  • «Неман» — «Шахтер»: кто выйдет в финал?
  • 3.02
    •
  • 07:32
    • «Барселона» планирует вернуться к тренировкам в конце апреля
  • 01:58
    • Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать
  • 01:37
    • Врач сборной России: Ситуация с коронавирусом затянется до июня
    Закрытый стадион «Боруссии» в Дортмунде Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 23 мартаКоронавирус штурмует Олимпиаду и чемпионат Австралии по футболу. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:420
  • 18:36
    • Нурмагомедов не знает, где пройдет бой с Фергюсоном
  • 18:17
    • Далалоян: Отменять или бойкотировать Олимпиаду-2020 не стоит
  • 17:35
    • ОКР сделал заявление относительно возможного переноса Олимпиады-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.02
  • Прогноз на матч Игры в шары
  • Прочие
  • Сегодня в 12:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Магве — Янгон
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шан Юнайтед — Саузерн Мьянма
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  3.02
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие