Иммобиле: Индзаги здорово сочетает качества Клоппа и Эмери

Нападающийподелился впечатлениями от работы под началом разных тренеров в своей карьере.

«Тренировки в Испании очень похожи на тренировки в Италии. Эмери — очень тактический тренер, он немного напоминает мне Конте в том, как он готовится к играм.

Клопп был совершенно другим. Его тренировки были посвящены работе с мячом, вы были в постоянном движении, ни на секунду не останавливаясь. Он дал мне многое в моей карьере.

Индзаги, очевидно, более итальянский в своем стиле, но он очень хорошо совмещает качества других менеджеров в себе. С мячом очень много работы и просто достаточное тактическое внимание», — написал Иммобиле в своем Instagram. 0