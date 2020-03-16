Защитник СПАЛа обезвредил грабителя

Защитникпоймал вора, который пытался ограбить магазин. Как сообщается, футболист лично обезвредил преступника и вызвал полицию.

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

«Услышав эту историю, я лично позвонил Ционеку, чтобы поблагодарить его. Этот поступок более прекрасен с учетом того, какие времена наступили в стране из-за коронавируса. Увидеть ограбление и без страха вмешаться — это значит вам небезразлично, что происходит в этом городе», — сказал мэр Феррары Алан Фаббри.

Напомним, Италия является лидером в Европе по количеству зараженных коронавирусом. Все спортивные турниры на территории Италии приостановлены. 0