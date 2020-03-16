«Наполи» и «Интер» нацелились на форварда «Сассуоло»

заинтересованы в подписании нападающего, сообщает Calciomercato.

В июле 2018 года Бога перешел из «Челси» в «Сассуоло», однако лондонский клуб сохранил за собой право выкупа игрока за 15 миллионов евро.

Руководство итальянской команды рассчитывает договориться с «Челси» и убедить их не пользоваться правом первоочередного выкупа, благодаря чему Бога сможет присоединиться к любому другому клубу летом 2020 года.

На счету 23-летнего ивуарийца восемь голов и четыре результативных передачи в 25 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро. 0