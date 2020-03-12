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    Симеоне: Облак — лучший вратарь в мире

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) и выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    «Я очень рад за команду и за наш клуб. Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента. "Ливерпуль" здорово играл. Болельщики гнали их вперед, но нам удалось с этим справиться.

    Ошибка Адриана? В футболе нужно осложнять сопернику жизнь. Мы старались высоко прессинговать их с помощью Косты, Фелиша и Корреа. Мы не сдались после второго пропущенного мяча, а когда забили, то почувствовали, что все в наших руках.

    Наш переход на тактическую схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать моменты на контратаках, и мы их создавали. Выход Льоренте вместо Косты был оборонительным шагом, но на деле получилось не совсем так, как задумывалось.

    Облак очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Фелиш... У нас лучший вратарь в мире. В "Барселоне" есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть, — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА. 0

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