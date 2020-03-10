Моуринью: Я намерен взять титулы с «Тоттенхэмом»

Главный тренерперед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов противрассказал о желании побороться за трофей.

«Я верю, что "Тоттенхэм" не станет моим единственным клубом без трофеев. Я брал титулы в каждом клубе и намерен сделать это и в Лондоне.

Как мы будем забивать без Кейна и Сона? Существует много способов забить. Даже игрок соперника может забить в свои ворота. У нас есть нехватка тех, кого я называю "акулами штрафной". Это тот тип игроков, который чувствует запах крови и просто забивает.

А пока нам сложно забить много голов. Это чувствует и в защите. Каждый раз, когда мы не забиваем, появляется ощущение, что нас за это накажут», — приводит слова португальца официальный сайт УЕФА.

Напомним, в Англии «РБ Лейпциг» выиграл у «шпор» со счетом 1:0. Ответный матч состоится сегодня, 10 марта. 0