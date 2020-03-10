В Италии предлагают завершить чемпионат матчами плей-офф из-за коронавируса

Представители Федерации футбола Италии предложили провести турнир плей-офф, чтобы определить победителя чемпионата. Об этом пишут на официальном сайте организации.

В Федерации предлагают еще два варианта, которые могут оказаться не совсем приемлемыми для некоторых клубов. Предлагается вручить титул чемпиона текущему лидеру чемпионата. Также турнир могут завершить без определения победителя.

Решение по этому вопросу будет принято до 23 марта. При этом завершение сезона в Италии могут перенести на 31 мая текущего года.

Напомним, что ранее было принято решение приостановить все матчи итальянского первенства до 3 апреля. 0