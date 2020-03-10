ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми Варди«Лестер» прошелся катком по «Астон Вилле». Победители и неудачники
  • 20:01
    • В Италии предлагают завершить чемпионат матчами плей-офф из-за коронавируса
  • 19:29
    • «Сибирь» прошла в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина
  • 18:12
    • Матчи чемпионата Франции будут проводиться без зрителей до середины апреля
  • 17:46
    • УЕФА: Нет необходимости менять сроки Евро-2020
  • 17:00
    • «Вольфсбург» и «Шахтер» проведут матч Лиги Европы за закрытыми дверями
    Все новости спорта

    В Италии предлагают завершить чемпионат матчами плей-офф из-за коронавируса

    Футбол Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Представители Федерации футбола Италии предложили провести турнир плей-офф, чтобы определить победителя чемпионата. Об этом пишут на официальном сайте организации.

    «Милан» — «Ювентус»
    «Милан» — «Ювентус»

    В Федерации предлагают еще два варианта, которые могут оказаться не совсем приемлемыми для некоторых клубов. Предлагается вручить титул чемпиона текущему лидеру чемпионата. Также турнир могут завершить без определения победителя.

    Решение по этому вопросу будет принято до 23 марта. При этом завершение сезона в Италии могут перенести на 31 мая текущего года.

    Напомним, что ранее было принято решение приостановить все матчи итальянского первенства до 3 апреля. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 3-9 марта
  • Вчера в 21:05
    •
  • Прогноз
  • «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»
  • 1.67
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В родных стенах «РБ Лейпциг» завершит начатое
  • «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Как закончится вторая игра «Валенсии» и «Аталанты»?
  • «Валенсия» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Сможет ли «Реал Сосьедад» вернуться на победную тропу?
  • «Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Краснодар» Футбол Проклятье «бывших». Ари приблизил «Спартак» к зоне вылетаРеакция спортивных СМИ на поражение «Спартака» на «Открытие-Арене» Вчера в 22:131
  • 16:16
    • Федерации футбола нескольких стран попросили УЕФА перенести Евро-2020 — СМИ
  • 15:45
    • Карасев обслужит матч 1/8 финала Лиги Европы
  • 15:31
    • Два следующих тура Примеры пройдут без зрителей
    Сердар Азмун Футбол Трансферный дайджест. 3-9 мартаПотеряет ли «Зенит» бомбардира, куда переберется форвард «Реала», кто претендует на звезду «Лиона» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:050
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ливерпуль» защиту титула?
  • 4.47
    •
  • 20:29
    • Британские СМИ: «Саутгемптон» может быть продан
  • 20:20
    • «Барселона» может обменять Ракитича на игрока «Ювентуса»
  • 20:07
    • Робертсон: Прошлая игра дала нам некий опыт
    Зинедин Зидан Футбол «Барселона» плоха, но «Реал» еще хужеРеакция прессы на матч «Бетис» — «Реал» Вчера в 19:190
  • 15:18
    • «Барселона» и «Наполи» сыграют при пустых трибунах
  • 18:00
    • «Краснодар-2» проиграл «Чертаново»
  • 17:30
    • Ляпорт и Де Брейне вернулись к тренировкам
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Валенсия — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Валенсия — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Даллас — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Александрия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия М — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие