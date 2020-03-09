«Зенит» — «Уфа»: счет 0:0

Алексей Сутормин
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У «сине-бело-голубых» 47 очков и первая позиция в турнирной таблице. «Уфа» идет на 8 месте в 28 баллами.
РПЛ. 21 тур
«Зенит» — «Уфа» — 0:0
«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Ракицкий, Караваев, Жирков, Ригони (Азмун, 46), Барриос, Малком, Оздоев (Ерохин, 77), Осорио, Дзюба«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Урунов (Тилль, 72; Вомбергар, 90), Голубев, Фомин, Алиев, Карп, Бизяк (Кротов, 65)Предупреждения: Пуцко (29), Бизяк (45), Ракицкий (50), Йокич (52), Барриос (77)