ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 3-9 марта
  • 21:00
    • «Зенит» не смог обыграть «Уфу»
  • 18:31
    • «Спартак» в Москве проиграл «Краснодару»
  • 18:06
    • Малком выйдет в старте «Зенита» против «Уфы»
  • 16:05
    • ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ростову»
  • 20:49
    • В Италии собираются отменить все спортивные мероприятия до 3 апреля
    Все новости спорта

    «Зенит» не смог обыграть «Уфу»

    «Зенит» — «Уфа»: счет 0:0

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 21 тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Это вторая ничья для команды Сергея Семака в турнире подряд.

    Алексей Сутормин
    Алексей Сутормин

    У «сине-бело-голубых» 47 очков и первая позиция в турнирной таблице. «Уфа» идет на 8 месте в 28 баллами.

    РПЛ. 21 тур
    «Зенит» — «Уфа» — 0:0
    «Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Ракицкий, Караваев, Жирков, Ригони (Азмун, 46), Барриос, Малком, Оздоев (Ерохин, 77), Осорио, Дзюба«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Урунов (Тилль, 72; Вомбергар, 90), Голубев, Фомин, Алиев, Карп, Бизяк (Кротов, 65)Предупреждения: Пуцко (29), Бизяк (45), Ракицкий (50), Йокич (52), Барриос (77)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Локомотив» неуверенно обыграл «Ахмат». Гильерме спас три очка для команды Семина
  • 01:16
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Астон Вилла»
  • 1.70
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Кинг Пуэр» «лисы» много забьют соперникам
  • «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • В родных стенах «РБ Лейпциг» завершит начатое
  • «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Как закончится вторая игра «Валенсии» и «Аталанты»?
  • «Валенсия» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Антони Марсьяль Футбол Марсьяль равняется на величайших. «Юнайтед» победил «Сити» в дерби на «Олд Траффорд»Сульшер в третий раз за сезон оказался сильнее Гвардиолы 14:370
  • 19:19
    • Матвеев: после выхода Шапи и перестановок, полностью завладели инициативой
  • 19:12
    • Тедеско: Считаю, что мы проиграли незаслуженно
  • 17:09
    • ЦСКА на выезде одолел «Локомотив-Кубань»
    Хоккеисты «Барыса» Хоккей КХЛ. «Барыс» вышел во второй раунд плей-офф, «Авангард» уступил «Салавату»Результаты матчей первого раунда плей-офф КХЛ 9 марта 21:060
  • Экспресс дня

  • Команда Моуринью покинет Лигу чемпионов?
  • 4.22
    •
  • 21:18
    • Кейн начал тренировки с мячом
  • 20:01
    • Варди о шансах в сборной: Кейн и Рэшфорд травмированы, время покажет
  • 18:58
    • Воробьев: «Барыс» был мощнее нас, поэтому и побили нас хорошо
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», сумасшедший матч «Ростова» и ЦСКА, «Спартак» проиграл «Краснодару»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги 21:040
  • 16:55
    • Лидеры ФНЛ синхронно сыграли вничью
  • 16:33
    • «Барыс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
  • 14:47
    • Полузащитник «Арсенала» получил перелом голеностопа
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Валенсия — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 10 марта
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Валенсия — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие