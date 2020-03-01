«Лечче» — «Аталанта»: счет матча 2:7, обзор голов

В матче 26-го тура итальянской Серии Апотерпел крупное домашнее поражение отсо счетом 2:7.

В составе «Аталанты» хет-трик оформил Дуван Сапата, еще по разу отличились Йосип Иличич, Луис Муриэль и Руслан Малиновский.

За хозяев дважды забил Джулио Донати, однако один из забитых мячей стал автоголом. Также за «Лечче» отличился Риккардо Сапонара.

«Лечче» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 25 очков. «Аталанта» укрепилась на 4-й позиции, набрав 48 очков.