«Лечче» — «Аталанта»: счет матча 2:7, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе «Аталанты» хет-трик оформил Дуван Сапата, еще по разу отличились Йосип Иличич, Луис Муриэль и Руслан Малиновский.
За хозяев дважды забил Джулио Донати, однако один из забитых мячей стал автоголом. Также за «Лечче» отличился Риккардо Сапонара.
«Лечче» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 25 очков. «Аталанта» укрепилась на 4-й позиции, набрав 48 очков.
Серия А. 26-й тур
«Лечче» — «Аталанта» — 2:7 (2:2)
Голы: Донати, 17 — в свои ворота (0:1). Сапата, 22 (0:2). Сапонара, 29 (1:2). Донати, 39 (2:2). Иличич, 47 (2:3). Сапата, 54 (2:4). Сапата, 62 (2:5). Муриэль, 87 (2:6). Малиновский, 90+1 (2:7)«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Кальдерони, Лучони, Манкосу (Шахов, 63), Сапонара, Маер (Тахцидис, 63), Дейола, Барак, Лападула«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Кальдара, Гозенс, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 69), Иличич (Муриэль, 73), Сапата (Тамез, 85)Предупреждения: Хатебур, 45+1. Паломино, 57. Лучони, 66. Сапонара, 70