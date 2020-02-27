«Базель» — АПОЭЛ: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 38-й минуте — Фабиан Фрай реализовал пенальти.
Киприоты могли отыграться на 74-й минуте, но Томас Себастьян Де Винсенти не смог реализовать одиннадцатиметровый.
В первом матче «Базель» выиграл со счетом 3:0. Благодаря этому он по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Соперник швейцарцев по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи
«Базель» (Швейцария) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:0 (1:0)
Гол: Фрай, 38 — с пенальтиНереализованный пенальти: Де Винсенти, 74 (штанга)«Базель»: Николич, Бергстрем, Риверос, Эрай Джемерт, Петретта (Жегрова, 46), Исуфи, Штокер, Фрай (Рамирес, 70), Джака, Кампо, Адеми (Артур Кабрал, 32)АПОЭЛ: Ватерман, Меркис, Савич, Вурос, Иоанну, Йенсен, Матич, Яколиш (Де Винсенти, 46), Михайлович, Алонефтис (Эфрем, 62), Аль-Таамари (Павлович, 70)Предупреждения: Матич, 22. Йенсен, 54. Эфрем, 63. Вурос, 76. Исуфи, 81. Де Винсенти, 85