«Базель» — АПОЭЛ: счет матча 1:0, обзор гола

Швейцарскийна своем поле с минимальным счетом обыграл кипрский(1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный мяч был забит на 38-й минуте — Фабиан Фрай реализовал пенальти.

Киприоты могли отыграться на 74-й минуте, но Томас Себастьян Де Винсенти не смог реализовать одиннадцатиметровый.

В первом матче «Базель» выиграл со счетом 3:0. Благодаря этому он по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперник швейцарцев по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.