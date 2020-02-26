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    Гаттузо: Когда «Наполи» играем как команда, то может добиться хорошего результата

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    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Я разочарован, потому что мы допустили одну ошибку, и соперники ею максимально воспользовались. Мы могли лучше реализовать свои моменты. Нам было тяжело сегодня, но тактически мы действовали почти идеально и могли бы добиться большего.

    Когда мы играем как команда, то можем добиться хорошего результата. Наша мечта на "Камп Ноу" — не прижиматься так сильно к своим воротам. Это еще не конец! Будет сложно, но мы поедем туда и попытаемся пройти дальше», — цитирует Гаттузо пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет на поле «Барселоны» 18 марта. 0

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