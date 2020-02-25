Матч Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» пройдет без зрителей

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы междупройдет без зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Причины такого решения связаны со вспышкой коронавируса в Италии.

Матч пройдет 27 февраля на «Джузеппе Меацца» и начнется в 23:00 по мск. Первая встреча между «Лудогорцем» и «Интером» завершилась со счетом 2:0 в пользу миланцев.

По информации Football Italia, все ближайшие матчи Серии А, Кубка Италии и евротурниров пройдут в Италии при пустых трибунах на фоне распространения коронавируса по всей стране.

Накануне четыре игры Серии А были отложены из-за вспышки эпидемии в северной Италии. Командам была предложена идея играть матчи на нейтральных стадионах, но ее отклонили из-за логистических проблем. 0