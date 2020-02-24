Матч «Интер» — «Лудогорец» может пройти на нейтральном поле

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европыможет быть перенесен на нейтральную территорию из-за распространения коронавируса на севере Италии, сообщает ANSA.

Второй вариант — провести встречу без зрителей. Планировалось, что игра состоится в четверг 27 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Болгарский клуб опасаясь за здоровье команды и болельщиков, направил официальный запрос в УЕФА по поводу предстоящего поединка. Около 600 болельщиков из Болгарии планировали поддержать свою команду в Италии.

Напомним, в первом игре «Интер» в Болгарии одолел «Лудогорец» (2:0). 0