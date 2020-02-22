СПАЛ — «Ювентус»: счет 1:2, обзор голов

В рамках 25 тура Серии Ана выезде обыгралсо счетом 1:2.

Очередной гол забил Криштиану Роналду. Португалец на 39 минуте получил передачу с фланга от Куадрадо и в упор пробил вратаря соперника.

На 60 минуте Дибала отдал проникающую передачу на Рэмзи, который перебросил выбегающего из ворот голкипера.

Хозяева забили свой мяч на 69 минуте. Петанья реализовал пенальти.

«Ювентус» одержал вторую победу подряд, набрал 60 очков и остался на первом месте. СПАЛ продолжает проигрывать и занимает последнее место с 15 очками.