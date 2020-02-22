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    Гол Рэмзи принес «Ювентусу» победу над СПАЛом

    СПАЛ — «Ювентус»: счет 1:2, обзор голов

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    В рамках 25 тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл СПАЛ со счетом 1:2.

    Криштиану Роналду и Куадрадо
    Криштиану Роналду и Куадрадо

    Очередной гол забил Криштиану Роналду. Португалец на 39 минуте получил передачу с фланга от Куадрадо и в упор пробил вратаря соперника.

    На 60 минуте Дибала отдал проникающую передачу на Рэмзи, который перебросил выбегающего из ворот голкипера.

    Хозяева забили свой мяч на 69 минуте. Петанья реализовал пенальти.

    «Ювентус» одержал вторую победу подряд, набрал 60 очков и остался на первом месте. СПАЛ продолжает проигрывать и занимает последнее место с 15 очками.

    Серия А. 25 тур
    СПАЛ — «Ювентус» — 1:2
    Голы: 0:1 — 39 Роналду, 0:2 — 60 Рэмзи, 1:2 — 69, пенальти ПетаньяСПАЛ: Бериша, Бонифаци, Зуканович, Чонек, Реца, Миссироли (Тунев, 80), Вальдифьори, Валоти (Ди Франческо, 89), Кастро (Фарес, 60), Эспето, Петанья«Ювентус»: Шченсны, Кьеллини (де Лигт, 55), Данило, Ругани, Алекс Сандро, Матюиди (Бернардески, 79), Бентанкур, Рэмзи (Рабьо, 73), Куадрадо, Роналду, ДибалаПредупреждения: Валоти (19), Зуканович (45), Матюиди (78), Эспето (88), Данило (90), Чонек (90)
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