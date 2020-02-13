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    Манолас: Шансы «Наполи» на выход в финал Кубка Италии по-прежнему 50 на 50

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Наполи Интер
    Защитник «Наполи» Костас Манолас прокомментировал победу над «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (1:0).

    Костас Манолас
    Костас Манолас

    «После тяжелого домашнего поражения от "Лечче" мы сегодня отлично выступили, и все ребята заслуживают похвалы. Мы играли с высоко поднятой головой против сильной команды, которая в настоящий момент бросает вызов в борьбе за Скудетто.

    Наш выход в финал по-прежнему 50 на 50, потому что "Интер" — отличная команда, они приедут к нам, чтобы сыграть в свою игру, поэтому мы хотим выиграть и во втором матче», — цитирует Маноласа Rai Sport.

    Ответный поединок этих команд пройдет в Неаполе 5 марта. 0

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