Манолас: Шансы «Наполи» на выход в финал Кубка Италии по-прежнему 50 на 50

Защитникпрокомментировал победу надв первом матче 1/2 финала Кубка Италии (1:0).

«После тяжелого домашнего поражения от "Лечче" мы сегодня отлично выступили, и все ребята заслуживают похвалы. Мы играли с высоко поднятой головой против сильной команды, которая в настоящий момент бросает вызов в борьбе за Скудетто.

Наш выход в финал по-прежнему 50 на 50, потому что "Интер" — отличная команда, они приедут к нам, чтобы сыграть в свою игру, поэтому мы хотим выиграть и во втором матче», — цитирует Маноласа Rai Sport.

Ответный поединок этих команд пройдет в Неаполе 5 марта. 0