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    Рассказову приятно иметь интерес со стороны немецких клубов

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    Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал информацию о возможном интересе «Аугсбурга».

    Николай Рассказов
    Николай Рассказов

    «Думаю, это оценка нашего футбола. Если интерес команды вроде "Аугсбурга" вызывает такой всплеск… При всем уважении, но это не топовый клуб Бундеслиги, однако у нас это вызывает бешеный ажиотаж. Лично мне очень приятно, что есть такой интерес из Германии. Это дает стимул, потенциальную возможность. Но я не понимаю, зачем так раздувать.

    Даже не знаю, с чем сравнить. У меня такое ощущение, что переход Роналду в "Ювентус" в России меньше обмусоливали, чем новость об интересе "Аугсбурга" ко мне.

    Мне действительно нужно оценивать ситуации не только в контексте того, что Европа — это развитие карьеры. "Спартак" — топ. Клуб, который все знают. Здесь я сыграл пока немного, у меня не было длительного периода, чтобы я постоянно играл. То одна травма, то другая, плюс тренеры менялись. Стабильности не хватает, что отчасти затормаживает мое развитие.

    Пока хотел бы остаться в "Спартаке", а дальше — зависит от предложения, поведения клуба, уровня интереса, захочет ли отпускать "Спартак" и так далее. Нюансов очень много. Может, я сейчас полгода отыграю так, что и не нужен буду "Аугсбургу".

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    • Я разговаривал с супругой, спрашивал ее мнение чисто теоретически — не конкретно по этой ситуации, а в целом. Она сказала: "Куда ты, туда и мы". В общем, нюансов действительно много», — приводит слова Рассказова «Матч ТВ». 0

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