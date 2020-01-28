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    Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

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    Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к своему клиенту.

    Николай Рассказов
    Николай Рассказов

    «В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды.

    Ответил, что Коля находится на контракте в "Спартаке", и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали.

    Сказал, чтобы они обращались к руководству "красно-белых". Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю», — приводит слова Мижигурскиса «Матч ТВ».

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