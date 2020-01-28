Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Николай Рассказов
globallookpress.com
«В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды.
Ответил, что Коля находится на контракте в "Спартаке", и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали.
Сказал, чтобы они обращались к руководству "красно-белых". Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю», — приводит слова Мижигурскиса «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне защитник принял участие в десяти матчах российской Премьер-лиги. 0