Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Агент, представляющий интересы защитника «Спартака», подтвердил интерес «Аугсбурга» к своему клиенту.

«В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды.

Ответил, что Коля находится на контракте в "Спартаке", и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали.

Сказал, чтобы они обращались к руководству "красно-белых". Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю», — приводит слова Мижигурскиса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в десяти матчах российской Премьер-лиги. 0