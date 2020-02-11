Головин: Тяжело, когда много тренеров меняется

Полузащитниквысказался о частых изменениях на посту главного тренера в команде.

«Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает. Как мне показалось, там произошел какой-то конфликт, но точно не знаю. Анри убрали и опять вернули Жардима. При нем были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду.

Сейчас главный тренер — Морено, он тренировал сборную Испании. Грамотный, у него на тактику упор большой. Тяжело, когда много тренеров меняется, сложно. Каждый свое вносит и голова кругом идет», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Напомним, осенью 2018 года «Монако» уволил Леонарду Жардима и назначил Тьерри Анри. В январе 2019 года Анри был уволен и монегаски вернули Жардима. Спустя год португальца сменил Роберт Морено. 0