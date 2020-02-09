Гвардиола: «Ман Сити» должен действовать во время летнего трансферного окна

Главный тренерзаявил, что летом «горожанам» необходимо выйти на трансферный рынок.

Слова испанского тренера приводит Sky Sports.

«Пока не обсуждал пока это ни с кем, так как во время сезона не особо готов думать об этом. Но, конечно, мы должны действовать. Давид Сильва уходит, нам нужно усиление и на других позициях. Но не знаю, сколько футболистов мы подпишем, поскольку действовать на трансферном рынке всегда трудно. У нас еще есть два-три месяца, и они могут многое изменить», — сказал Гвардиола.

«Я не являюсь единственной причиной, почему игроки переходят в "Сити". Мы работаем и с теми, кто выступает за клуб до меня. Футболисты идут к нам по финансовым соображениям или просто из-за того, что хотят играть за этот клуб», — также сказал Гвардиола. 0