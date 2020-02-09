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    Гаттузо: Команда слишком хрупкая в психологическом плане

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    В матче 23 тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле проиграл «Лечче» со счетом 2:3. Дженнаро Гаттузо высказался в послематчевом интервью.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Может, мы и не использовали свои шансы, но проблема в том, что команда слишком хрупкая в психологическом плане.

    Три наших защитника постоянно опекали Джанлуку Лападулу, но всякий раз он выводил "Лечче" вперед, когда получал мяч. Даже если мы не забиваем, счет должен быть хотя бы 0:0 в таких случаях. Однако мы слишком пассивно действуем в обороне.

    Я старался выиграть матч и выпускал игроков в атаку, но нам не хватало страсти и организованности, так что мы не смогли нанести ущерб соперникам. Это наша главная проблема сейчас.

    Нам нужно вместе пересмотреть эту игру, разобраться, как не допускать угрозу своим воротам. В первые 30 минут мы создали 5-6 чистых голевых моментов, но при первом же давлении на нас мы потеряли уверенность. Команда была заметно напугана.

    Я бы понял, если бы мы пропустили, идя в атаку и отправляя вперед крайних защитников, однако мы пропускали в ситуациях три на два. Это недопустимо.

    Главное же разочарование заключается в том, что фанаты вернулись на стадион и заслуживали лучшего. Нам нужно научиться играть 90 минут, а не 30», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia. 0

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