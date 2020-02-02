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    «Севилья» и «Алавес» обменялись голами

    «Севилья» — «Алавес»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры.

    Хоселу
    Хоселу

    Встреча, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед на 70-й минуте, когда точный удар нанес Хоселу.

    Андалузская команда отыгралась спустя семь минут усилиями Лукаса Окампоса, реализовавшего пенальти.

    Примера. 22-й тур
    «Севилья» — «Алавес» — 1:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — 70 Хоселу, 1:1 — 77, пенальти Окампос«Севилья»: Вацлик, Навас, Регилон, Серджи Гомес, Кунде, Банега, Фернандо, Окампос, Жордан (Васкес, 51), Нолито (Сусо, 51), де Йонг (Эн-Несири, 78)«Алавес»: Пачеко, Магальян, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа (Сайнс, 87), Ману Гарсия, Фейса (Риоха, 58), Берк (Пере Понс, 58), Камараса, Лагуардиа, ХоселуПредупреждения: Регилон (48), Лагуардиа (64), Васкес (81)

    В турнирной таблице испанской Примеры «Севилья» занимает четвертое место (39 очков), а «Алавес» — 15-е (24 очка). 0

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