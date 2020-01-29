Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»

Московскийдоговорился о трансфере нападающего «Крыльев Советов», сообщил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

В среду на заседании совета директоров «Крыльев Советов» было принято решение о платной аренде нападающего Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с опцией последующего выкупа

«При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ-клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба.

"Спартак" сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов», — цитирует Фетисова пресс-служба самарского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны московских ЦСКА, «Динамо» и казанского «Рубина».

Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2021 года. В 19 матчах нынешнего сезона на его счету десять голов и три результативные передачи. 0