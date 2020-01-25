«Осасуна» — «Леванте»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

В составе победителей отличились Рубен Гарсия, реализовавший пенальти на 81-й минуте, и Иньиго Перес, забивший с игры три минуты спустя.

«Осасуна» после этой победы поднялась на 10-е место в таблице Примеры. «Леванте» потерпел третье поражение подряд и занимает 13-ю строчку.