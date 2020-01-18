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    Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей»

    «Реал» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» (2:1) в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 57-й минуте открыли хозяева. Лука Йович отдал пас пяткой на правый край чужой штрафной, где Каземиро оторвался от защитника и ударом с угла вратарской отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 64-й минуте Люк де Йонг воспользовался замешательством защитников «Реала» на линии штрафной, сместился ближе к центру и исполнил прицельный удар в дальний угол ворот, сравняв счет.

    А на 69-й минуте Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Каземиро ударом головой умело замкнул этот пас.

    «Реал» набрал 43 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы Примеры, «Севилья» с 35 очками занимает четвертую строчку.

    В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Вальядолида», а «Севилья» на своем поле встретится с «Гранадой».

    Примера. 20-й тур
    «Реал» — «Севилья» — 2:1 (0:0)
    Голы: Каземиру, 57 (1:0). де Йонг, 64 (1:1). Каземиру, 69 (2:1)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Эдер Милитау, Марселу (Менди, 71), Каземиру, Кроос, Модрич, Л.Васкес, Йович (Бензема, 62), Родригу (Винисиус Жуниор, 62)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Рони Лопеш, 80), Фернанду Режес, Гудель, Ф.Васкес (Оливер Торрес, 75), де Йонг, Эль-Хаддади (Эн-Несири, 66)Предупреждения: Модрич, 37. Банега, 54. Карвахаль, 87. Каземиру, 88
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