«Реал» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

Мадридскийодержал победу над(2:1) в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 57-й минуте открыли хозяева. Лука Йович отдал пас пяткой на правый край чужой штрафной, где Каземиро оторвался от защитника и ударом с угла вратарской отправил мяч в дальний угол ворот.

На 64-й минуте Люк де Йонг воспользовался замешательством защитников «Реала» на линии штрафной, сместился ближе к центру и исполнил прицельный удар в дальний угол ворот, сравняв счет.

А на 69-й минуте Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Каземиро ударом головой умело замкнул этот пас.

«Реал» набрал 43 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы Примеры, «Севилья» с 35 очками занимает четвертую строчку.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Вальядолида», а «Севилья» на своем поле встретится с «Гранадой».