«Ротор» хочет арендовать форварда «Локомотива»

хочет арендовать нападающего, сообщает «Матч ТВ».

21-летний футболист, выступающий на правах аренды за «Оренбург», может на аналогичных условиях провести вторую часть нынешнего сезона в волгоградской команде.

При этом «Ротор» отказался от подписания защитника «Ислочи» Лайонела Адамса, под вопросом переход в команду бывшего хавбека «Спартака-2» Данила Полубояринова, который последние полгода провел в белорусском «Энергетике-БГУ».

С лета 2018 года Галаджан выступает за «Оренбург» на правах аренды.тВ активе форварда 16 матчей, три гола и один ассист. 0