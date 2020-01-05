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    «Челси» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Тоттенхэм» ждет переигровка

    «Челси» — «Ноттингем Форрест»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В рамках 1/32 финала Кубка Англии «Челси» на «Стэмфорд Бридж» переиграл «Ноттингем Форест» — 2:0.

    Росс Баркли
    Росс Баркли

    Уже на 6-й минуте Каллум Хадсон-Одои открыл счет. На 33-й минуте Росс Баркли удвоил преимущество «синих».

    Благодаря этой победе подопечные Фрэнка Лэмпарда вышли в 1/16 финала.

    В параллельном матче 1/32 финала «Мидлсбро» у себя дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 1:1.

    На гол Эшли Флетчера на 50-й минуте «шпоры» ответили точным ударом Лукаса Моуры на 61-й.

    Исход противостояния решится в переигровке.

    Другие результаты:

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси Сити» — 5:1
    «Чарльтон Атлетик» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:1
    «Бристоль Роверс» — «Ковентри Сити» — 2:2
    «Кру Александра» — «Барнсли» — 1:3
    «Кристал Пэлас» — «Дерби Каунти» — 0:1
    «Бертон Альбион» — «Нортгемптон Таун» — 2:4
    «Шеффилд Юнайтед» – «Филд» — 2:1 0

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