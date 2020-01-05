«Челси» — «Ноттингем Форрест»: счет матча 2:0, обзор голов

В рамках 1/32 финала Кубка Англиина «Стэмфорд Бридж» переиграл— 2:0.

Уже на 6-й минуте Каллум Хадсон-Одои открыл счет. На 33-й минуте Росс Баркли удвоил преимущество «синих».

Благодаря этой победе подопечные Фрэнка Лэмпарда вышли в 1/16 финала.

В параллельном матче 1/32 финала «Мидлсбро» у себя дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 1:1.

На гол Эшли Флетчера на 50-й минуте «шпоры» ответили точным ударом Лукаса Моуры на 61-й.

Исход противостояния решится в переигровке.

Другие результаты:

«Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси Сити» — 5:1

«Чарльтон Атлетик» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:1

«Бристоль Роверс» — «Ковентри Сити» — 2:2

«Кру Александра» — «Барнсли» — 1:3

«Кристал Пэлас» — «Дерби Каунти» — 0:1

«Бертон Альбион» — «Нортгемптон Таун» — 2:4

«Шеффилд Юнайтед» – «Филд» — 2:1 0