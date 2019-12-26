«Борнмут» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

Лондонскийв гостях сыграл вничью с(1:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 35-й минуте открыли хозяева. Стейси с правого края ворвался в штрафную «Арсенала» и прострелил, Гослинг сыграл на опережение и переправил мяч в сетку ворот.

Отыгрались «канониры» на 65-й минуте. Озил сделал скидку на линию штрафной «Борнмута», Нелсон пробил, а Обамеянг удачно подставил ногу и переправил мяч в угол ворот.

«Арсенал» не смог добиться победы в первом матче под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.

На данный момент «Арсенал» занимает 11-е место в таблице АПЛ. В активе команды 24 очка. У «Борнмута», который расположился на 16-й строчке, 20 очков.

Следующий матч подопечные Артеты будет против «Челси», а «Борнмут» сыграет с «Брайтоном».