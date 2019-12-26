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    «Арсенал» на выезде поделил очки с «Борнмутом»

    «Борнмут» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 35-й минуте открыли хозяева. Стейси с правого края ворвался в штрафную «Арсенала» и прострелил, Гослинг сыграл на опережение и переправил мяч в сетку ворот.

    Отыгрались «канониры» на 65-й минуте. Озил сделал скидку на линию штрафной «Борнмута», Нелсон пробил, а Обамеянг удачно подставил ногу и переправил мяч в угол ворот.

    «Арсенал» не смог добиться победы в первом матче под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.

    На данный момент «Арсенал» занимает 11-е место в таблице АПЛ. В активе команды 24 очка. У «Борнмута», который расположился на 16-й строчке, 20 очков.

    Следующий матч подопечные Артеты будет против «Челси», а «Борнмут» сыграет с «Брайтоном».

    АПЛ. 19-й тур
    «Борнмут» — «Арсенал» — 1:1 (1:0)
    Голы: Гослинг, 35 — Обамеянг, 64«Борнмут»: Рамсдейл, Кук, Симпсон, Мефам, Стэйси, Кук, Лерма, Гослинг (Биллинг, 71), Фрэйзер, К. Уилсон, Кинг (Х. Уилсон, 67)«Арсенал»: Лено, Сократис (Мустафи, 77), Луис, Мэйтленд-Найлс, Сака, Торрейра, Джака, Озил (Уиллок, 75), Нельсон (Пепе, 82), Ляказетт, ОбамеянгПредупреждения: Лерма (53), Торрейра (54), Мэйтленд-Найлс (55), Обамеянг (67), Мефам (85), Кук (85), Ляказетт (90), К. Уилсон (90)
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