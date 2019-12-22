Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» примет «Атлетик»

«Эйбар» — «Гранада» 3:0
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Эйбар» одержал крупную домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 3:0.
В составе победителей по голу забили Серхи Энрих, Энрике Гарсия и Такаси Инуи.
«Эйбар» победил впервые за последние шесть туров, команда занимает 16-е место в таблице Примеры. «Гранада» находится на девятой строчке.
«Мальорка» — «Севилья» 0:2
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала выездную победу над «Мальоркой» — 2:0.
Счет в матче открыл на 21-й минуте защитник Диего Карлос, забив головой после подачи с углового Эвера Банеги.
Во втором тайме сам Банега реализовал 11-метровый удар на 63-й минуте, установив окончательный счет.
«Севилья» с 34 очками закрепилась на 3-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» с 15 очками занимает 17-ю позицию.
«Барселона» — «Алавес» 4:1
В матче 18-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Алавес».
Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.
В составе каталонской команды голами отметились нападающие Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес, который реализовал пенальти, а также полузащитник Артуро Видаль.
«Алавес» сумел забить лишь гол престижа усилиями Пере Понса.
«Барселона» продлила беспроигрышную серию в испанской Примере до семи матчей. Каталонцы набрали 39 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Алавеса» 19 очков и 15-е место.
«Вильярреал» — «Хетафе» 1:0
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» со счетом 1:0.
Решающим оказался гол хавбека Мойсеса Гомеса на 52-й минуте.
Вскоре после этого гости остались в меньшинстве — за два предупреждения поле покинул защитник Матиас Оливера.
Для «Хетафе» потеря очков стала первой с конца ноября — команда из пригорода Мадрида одержала 6 побед подряд во всех турнирах.
Беспроигрышная серия клуба составляла 8 матчей, непосредственно в чемпионате Испании «Хетафе» не проигрывал с конца октября.
С 30 очками в активе «Хетафе» остался на 4-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» набрал 25 очков и поднялся на 9-е место.
«Вальядолид» — «Валенсия» 1:1
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 1:1.
В составе хозяев забил Серхио Гвардиола (83-я минута), у «летучих мышей» на 90+3 минуте отличился Мануэль Вальехо.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев появился на поле на 60-й минуте и результативными действиями не отметился.
«Валенсия» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 баллов.
«Леганес» — «Эспаньол»
22 декабря, 14:00 мск
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»
22 декабря, 16:00 мск
«Бетис» — «Атлетико» М
22 декабря, 18:00 мск
«Леванте» — «Сельта»
22 декабря, 20:30 мск