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    Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» примет «Атлетик»

    Результаты матчей 18 тура Примеры

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    С 20 по 22 декабря пройдут матчи 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

    «Эйбар» — «Гранада» 3:0

    В матче 18-го тура чемпионата Испании «Эйбар» одержал крупную домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 3:0.

    В составе победителей по голу забили Серхи Энрих, Энрике Гарсия и Такаси Инуи.

    «Эйбар» победил впервые за последние шесть туров, команда занимает 16-е место в таблице Примеры. «Гранада» находится на девятой строчке.

    Примера. 18-й тур
    «Эйбар» — «Гранада» — 3:0 (2:0)
    Голы: Серхио Энрич, 21 (1:0). Кике, 26 (2:0). Инуи, 87 (3:0)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Оливейра, Техеро, Эскаланте (Диоп, 84), Экспосито, Педро Леон, Кике (Шарлес, 37), Серхио Энрич (Кике, 73), Инуи«Гранада»: Силва, Диас, Х.А.Мартинес, Дуарте, Нева (Рамос, 56), Гоналон, Брайс, Пуэртас (А.Мартинес, 76), Сольдадо, Вадильо (Мачис, 56), ФернандесПредупреждения: Гоналон, 17. Серхио Энрич, 45. Эскаланте, 55. Дуарте, 56. Педро Леон, 77. Брайс, 80

    «Мальорка» — «Севилья» 0:2

    В матче 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала выездную победу над «Мальоркой» — 2:0.

    Счет в матче открыл на 21-й минуте защитник Диего Карлос, забив головой после подачи с углового Эвера Банеги.

    Во втором тайме сам Банега реализовал 11-метровый удар на 63-й минуте, установив окончательный счет.

    «Севилья» с 34 очками закрепилась на 3-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» с 15 очками занимает 17-ю позицию.

    Примера. 18-й тур
    «Мальорка» — «Севилья» — 0:2 (0:1)
    Голы: Диегу Карлос, 20 (0:1). Банега, 63 — с пенальти (0:2)«Мальорка»: Рейна, Седлар, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья (Кучо Эрнандес, 57), Кубо, Родригес, Баба (Фебас, 78), Джуниор, Будимир (Чаваррия, 69)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 73), де Йонг (Кунде, 66), Окампос (Гудель, 90), Эль-ХаддадиПредупреждения: Хесус Навас, 15. Фернанду Режес, 33. Гамес, 37. Будимир, 45+4. Баба, 62. Вальент, 64. Седлар, 84. Регилон, 84

    «Барселона» — «Алавес» 4:1

    В матче 18-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Алавес».

    Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

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    В составе каталонской команды голами отметились нападающие Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес, который реализовал пенальти, а также полузащитник Артуро Видаль.

    «Алавес» сумел забить лишь гол престижа усилиями Пере Понса.

    «Барселона» продлила беспроигрышную серию в испанской Примере до семи матчей. Каталонцы набрали 39 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Алавеса» 19 очков и 15-е место.

    Чемпионат Испании. 18-й тур
    «Барселона» — «Алавес» — 4:1
    Голы: Гризманн, 14, Артуро Видаль, 45, Месси, 69, Суарес, 75 (пен.) — Понс, 56«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Семеду, 85), Пике, Умтити, Альба, Артуро Видаль, Бускетс (де Йонг, 79), Аленья, Месси, Суарес (К. Перес, 85), Гризманн«Алавес»: Пачеко, Агуиррегабирия, Эли, Химо, Дуарте, Алейш Видаль (Берк, 88), Муньос (Риоха, 53), Понс, Гарсия, Вакасо (Хоселу, 69), Л. ПересПредупреждения: Умтити, Альба — Алейш Видаль, Вакасо, Агуиррегабирия

    «Вильярреал» — «Хетафе» 1:0

    В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» со счетом 1:0.

    Решающим оказался гол хавбека Мойсеса Гомеса на 52-й минуте.

    Вскоре после этого гости остались в меньшинстве — за два предупреждения поле покинул защитник Матиас Оливера.

    Для «Хетафе» потеря очков стала первой с конца ноября — команда из пригорода Мадрида одержала 6 побед подряд во всех турнирах.

    Беспроигрышная серия клуба составляла 8 матчей, непосредственно в чемпионате Испании «Хетафе» не проигрывал с конца октября.

    С 30 очками в активе «Хетафе» остался на 4-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» набрал 25 очков и поднялся на 9-е место.

    Примера. 18-й тур
    «Вильярреал» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)
    Гол: Мойсес Гомес, 52«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Касорла, 68), Замбо, Морено (Онтиверос, 86), Чиквуэзе (Токо-Экамби, 80)«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Фажр, 76), Суарес, Даконам, Кукурелья, Портильо (Оливера, 46), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 46), МатаПредупреждения: Тригерос, 29. Мата, 40. Оливера, 59. Морено, 84. Анхель, 85. Суарес, 89Удаление: Оливера, 61

    «Вальядолид» — «Валенсия» 1:1

    В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 1:1.

    В составе хозяев забил Серхио Гвардиола (83-я минута), у «летучих мышей» на 90+3 минуте отличился Мануэль Вальехо.

    Российский полузащитник гостей Денис Черышев появился на поле на 60-й минуте и результативными действиями не отметился.

    «Валенсия» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 баллов.

    Примера. 18-й тур
    «Вальядолид» — «Валенсия» — 1:1 (0:0)
    Голы: Гвардьола, 83 (1:0). Вальехо, 90+4 (1:1)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Антоньито, Мойяно, Салису, Фернандес, Сан Эметерио, Эрвиас (Оскар Плано, 71), Рамирес (Гвардьола, 68), Энес Унал, Вилья (Ануар, 78)«Валенсия»: Доменеч, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Солер (Эскердо, 86), Родриго (Вальехо, 68), Собрино (Черышев, 60), ТорресПредупреждения: Солер, 34. Коклен, 81. Парехо, 90

    «Леганес» — «Эспаньол»

    22 декабря, 14:00 мск

    «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

    22 декабря, 16:00 мск

    «Бетис» — «Атлетико» М

    22 декабря, 18:00 мск

    «Леванте» — «Сельта»

    22 декабря, 20:30 мск

    «Реал Мадрид» — «Атлетик» Б

    22 декабря, 23:00 мск

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