«Лестер» — «Норвич»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на арене «Кинг Пауэр», завершилась со счетом 1:1.

«Канарейки» вышли вперед на 26-й минуте, когда Теэму Пукки реализовал выход один на один с Петером Шмейхелем.

«Лисы» отыгрались на 38-й минуте. Джеймс Мэддисон выполнил навес с углового на ближнюю штангу, Джейми Варди пробил головой, после чего мяч от рук Тима Крула влетел в сетку.

АПЛ. 17-й тур «Лестер» — «Норвич» — 1:1 (1:1) Голы: 0:1 — 26 Пукки, 1:1 — 38, автогол Крул«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Сеюнджю, Прат (Барнс, 46), Мэддисон, Тилеманс, Ндиди, Ихеаначо (Грэй, 39), Варди«Норвич»: Крул, Годфри, Циммерманн, Ааронс, Байрэм, Трибулл (Штиперманн, 86), Кэнтуэлл (Эрнандес, 85), Тетти, Маклин, Буэндиа (Вранчич, 90), ПуккиПредупреждения: Кэнтуэлл (33), Трибулл (52), Буэндиа (60), Тетти (78), Крул (90)

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает второе место (39 очков), а «Норвич» — 19-е (12 очков).

Другие результаты:

«Бернли» — «Ньюкасл» — 1:0

«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2:0 0