«Гранада» — «Алавес»: счет матча 3:0, обзор голов

Во втором тайме голы забили Карлос Фернандес, Роберто Сольдадо и Янхель Эррера.
«Алавес» завершил матч вдевятером. На 67-й минуте с поля был удален полузащитник Мубарак Вакасо, а в компенсированное арбитром время красную карточку получил защитник Виктор Лагуардиа.
«Гранада» (24 очка) поднялась на восьмое место в таблице Примеры. «Алавес» идет 14-м — 15 очков.
Примера. 16-й тур
«Гранада» — «Алавес» — 3:0 (0:0)
Голы: Фернандес, 48 (1:0). Сольдадо, 58 — с пенальти (2:0). Эррера, 77 (3:0)«Гранада»: Силва, Кини (Нева, 37), Диас, Мартинес, Дуарте, Гоналон, Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Брайс, 71), Вадильо (Мачис, 82), Фернандес«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Марин, Томас Пина (Вакасо, 36), Гарсия, Хоселу, Лукас (Понс, 69), Алейш Видаль, Риоха (Берк, 59)Предупреждения: Ксимо Наварро, 28. Вакасо, 40. Сольдадо, 51. Гарсия, 63Удаления: Вакасо, 67. Лагуардия, 90+1