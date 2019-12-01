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    «Нант» обыграл в большинстве «Тулузу»

    «Нант» — «Тулуза»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Тулуза Нант Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Нант» одержал домашнюю победу над «Тулузой» — 2:1.

    «Нант»
    «Нант»

    Авторами голов в составе победителей стали Абдулайе Туре (43-я минута — пенальти) и Людовик Бляс (53).

    Единственный мяч у гостей забил Арон Лейя-Исека, реализовавший пенальти на шестой компенсированной минуте.

    В середине первого тайма у «Тулузы» был удален 18-летний игрок Куадио Коне, получивший за 23 минуты две желтые карточки.

    «Нант» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Франции. Желто-зеленые, набрав 23 очка, поднялись на шестую строчку турнирной таблицы Лиги 1.

    «Тулуза» потерпела пятое поражение подряд и с 12 очками занимает последнее, 20-е, место в чемпионате. 0

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