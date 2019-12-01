«Нант» — «Тулуза»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 15-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу над— 2:1.

Авторами голов в составе победителей стали Абдулайе Туре (43-я минута — пенальти) и Людовик Бляс (53).

Единственный мяч у гостей забил Арон Лейя-Исека, реализовавший пенальти на шестой компенсированной минуте.

В середине первого тайма у «Тулузы» был удален 18-летний игрок Куадио Коне, получивший за 23 минуты две желтые карточки.

«Нант» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Франции. Желто-зеленые, набрав 23 очка, поднялись на шестую строчку турнирной таблицы Лиги 1.

«Тулуза» потерпела пятое поражение подряд и с 12 очками занимает последнее, 20-е, место в чемпионате. 0