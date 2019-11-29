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    Тедеско: Считаю, что Шюррле находится в отличной форме

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    По мнению главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, полузащитник Андре Шюррле находится в хорошей форме. Об этом он рассказал в интервью с «Чемпионатом».

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Я считаю, что Шюррле находится в отличной форме. Думаю, вы заметили, что у нас было много голевых моментов в прошлом матче. Если говорить о нападающих, то у нас есть ещё Понсе, Ларссон, Мирзов, и каждую неделю мы должны принимать решения о том, кто сыграет. Андре провёл замечательную работу перед матчем с "Уралом" и хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону. И я считаю, этот выбор был правильным.

    В последних шести матчах мы хотели атаковать, благо у нас есть для этого футболисты. В этом вопросе необходимо отталкиваться от текущей ситуации. Приведу пример — матч "Барселона" — "Боруссия". Были моменты, когда Дортмунд действительно классно владел мячом и игроки "Барселоны" страдали, но это страдание вознаграждалось впоследствии. В футболе надо быть гибким, уметь играть как в атаке, так и в обороне», — сказал Тедеско. 0

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