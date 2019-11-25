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    Стало известно место подготовки сборной России к Евро-2020

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    Стало известно место учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в преддверии чемпионата Европы — 2020.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Подопечные Станислава Черчесова проведут его в Австрии в местечке Нойштифт (регион Тироль), что недалеко от Инсбрука.

    «Там отличные условия для подготовки, и это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих игроков никогда не было. Команда проведет в Нойштифте около десяти дней. А в конце, скорее всего, состоится контрольный матч», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

    Сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Дании и Бельгии. Четвертый соперник России по группе определится во время жеребьевки 30 ноября. Им станет Финляндия или Уэльс. 0

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