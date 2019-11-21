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    В топ-100 футболистов отбора Евро-2020 вошел лишь один россиянин

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    Голландский нападающий Мемфис Депай стал лидером рейтинга лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по версии FedEx Performance Zone.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    Выступления всех футболистов оценивались с помощью специально разработанного алгоритма, после чего игрокам присуждались баллы.

    Единственным россиянином, попавшим в топ-100, стал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. 26-летний футболист набрал 956 очков и занял 69-е место.

    Полузащитник Денис Черышев (806 очков) занял 106-е место в рейтинге, защитник Федор Кудряшов (669 очков) — 163-е.

    Топ-10 игроков рейтинга

    1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 2607 очков
    2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды) — 2518
    3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401
    4. Маттейс де Лигт (Нидерланды) — 2195
    5. Яспер Силлессен (Нидерланды) — 1885
    6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878
    7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847
    8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785
    9. Серхио Рамос (Испания) — 1783
    10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763. 0

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