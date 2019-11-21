В топ-100 футболистов отбора Евро-2020 вошел лишь один россиянин

Голландский нападающийстал лидером рейтинга лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по версии FedEx Performance Zone.

Выступления всех футболистов оценивались с помощью специально разработанного алгоритма, после чего игрокам присуждались баллы.

Единственным россиянином, попавшим в топ-100, стал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. 26-летний футболист набрал 956 очков и занял 69-е место.

Полузащитник Денис Черышев (806 очков) занял 106-е место в рейтинге, защитник Федор Кудряшов (669 очков) — 163-е.

Топ-10 игроков рейтинга

1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 2607 очков

2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды) — 2518

3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401

4. Маттейс де Лигт (Нидерланды) — 2195

5. Яспер Силлессен (Нидерланды) — 1885

6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878

7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847

8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785

9. Серхио Рамос (Испания) — 1783

10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763. 0