В топ-100 футболистов отбора Евро-2020 вошел лишь один россиянин

Выступления всех футболистов оценивались с помощью специально разработанного алгоритма, после чего игрокам присуждались баллы.
Единственным россиянином, попавшим в топ-100, стал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. 26-летний футболист набрал 956 очков и занял 69-е место.
Полузащитник Денис Черышев (806 очков) занял 106-е место в рейтинге, защитник Федор Кудряшов (669 очков) — 163-е.
Топ-10 игроков рейтинга
1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 2607 очков
2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды) — 2518
3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401
4. Маттейс де Лигт (Нидерланды) — 2195
5. Яспер Силлессен (Нидерланды) — 1885
6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878
7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847
8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785
9. Серхио Рамос (Испания) — 1783
10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763. 0