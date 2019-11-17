Израиль — Польша: счет матча 1:2, обзор голов

одержала гостевую победу над(2:1) в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-202 в группе G.

Уже на 4-й минуте счет открыл Гжегож Крыховяк, а на 54-й минуте Кшиштоф Пёнтек установил окончательный счет.

На 88-й минуте израильтяне отквитали один мяч — гол забил Мунас Даббур.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа G Израиль — Польша — 1:2 (0:1) Голы: Крыховяк, 4 (0:1). Пентек, 54 (0:2). Даббур, 88 (1:2)Израиль: Марсиано, Бен Харуш (Менахем, 65), Тиби, Даса, Таа (Хазиза, 42), Натхо, Захави, Каяль (Элмкис, 79), Биттон, Глазер, ДаббурПольша: Щенсны, Глик, Кендзера, Беднарек, Реца, Крыховяк (Фурман, 84), Зелиньски, Белик, Франковски, Шиманьски (Левандовски, 63), Пентек (Клих, 70)Предупреждения: Биттон, 53. Белик, 58

В другом матче группы G сборная Австрии одержала домашнюю победу над командой Македонии со счетом 2:1.

Счет в матче на 7-й минуте открыл защитник Давид Алаба, которому ассистировал его партнер по обороне Штефан Ляйнер.

А на 48-й минуте Штефан Ляйнер удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счет в матче.

Размочить счет македонцам удалось в компенсированное время — на третьей добавленной минуте гол забил Влатко Стояновски.

Польша с 22 очками возглавляет турнирную таблицу группы G. Австрия (19) — вторая, Словения (14) — третья, Македония (11) — четвертая, Израиль (11) — пятый, Латвия (0) — последняя.