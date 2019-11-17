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    Польша обыграла Израиль, Австрия справилась с Македонией и вышла на Евро-2020

    Израиль — Польша: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Польши Сборная Израиля Сборная Австрии Сборная Македонии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Польши одержала гостевую победу над командой Израиля (2:1) в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-202 в группе G.

    Давид Алаба
    Давид Алаба

    Уже на 4-й минуте счет открыл Гжегож Крыховяк, а на 54-й минуте Кшиштоф Пёнтек установил окончательный счет.

    На 88-й минуте израильтяне отквитали один мяч — гол забил Мунас Даббур.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа G
    Израиль — Польша — 1:2 (0:1)
    Голы: Крыховяк, 4 (0:1). Пентек, 54 (0:2). Даббур, 88 (1:2)Израиль: Марсиано, Бен Харуш (Менахем, 65), Тиби, Даса, Таа (Хазиза, 42), Натхо, Захави, Каяль (Элмкис, 79), Биттон, Глазер, ДаббурПольша: Щенсны, Глик, Кендзера, Беднарек, Реца, Крыховяк (Фурман, 84), Зелиньски, Белик, Франковски, Шиманьски (Левандовски, 63), Пентек (Клих, 70)Предупреждения: Биттон, 53. Белик, 58

    В другом матче группы G сборная Австрии одержала домашнюю победу над командой Македонии со счетом 2:1.

    Счет в матче на 7-й минуте открыл защитник Давид Алаба, которому ассистировал его партнер по обороне Штефан Ляйнер.

    А на 48-й минуте Штефан Ляйнер удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счет в матче.

    Размочить счет македонцам удалось в компенсированное время — на третьей добавленной минуте гол забил Влатко Стояновски.

    Польша с 22 очками возглавляет турнирную таблицу группы G. Австрия (19) — вторая, Словения (14) — третья, Македония (11) — четвертая, Израиль (11) — пятый, Латвия (0) — последняя.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа G
    Австрия — Македония — 2:1 (1:0)
    Голы: Алаба, 7 (1:0). Лаймер, 48 (2:0). Стояновски, 90+3 (2:1)Австрия: Шлагер, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба (Грегорич, 90+2), Лазаро (Триммель, 79), Лаймер (Ильзанкер, 90), Арнаутович, ЗабитцерМакедония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Велковски, Тошевски (Аврамовски, 62), Младеновски (Зайков, 46), Спировски, Барди, Эльмас, Костадинов, Трайковски (Стояновски, 13)
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