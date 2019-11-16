ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЭдерсонЭдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
  • 21:52
    • Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге
  • 23:36
    • Витсель: Я рад вернуться в Петербург
  • 23:27
    • Черчесов: Лучше против Бельгии вообще не играть
  • 23:00
    • Дзюба: Лучше получить 1:4 сейчас, чем на чемпионате Европы
  • 22:52
    • Черчесов: Мы не хотели сидеть в обороне, хотели сыграть на встречных курсах
    Все новости спорта

    Куртуа: Во второй половине Россия выглядела опаснее и гол витал в воздухе

    Футбол Сборная Бельгии Евро-2020 Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился впечатлениями после завершения отборочного матча Евро-2020 против команды России (4:1), заявив, что пропущенный в концовке матча гол не испортил впечатление от игры.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа

    «Сильно я переживаю по этому поводу? Нет. Слишком много пишут, что я всегда хочу играть на ноль.

    В первом тайме добились солидного преимущества. Не дали сопернику ничего создать.

    И важно, что и после перерыва не расслабились. Хотя во второй половине Россия выглядела опаснее. И гол в наши ворота витал в воздухе.

    Удалось отбить первый удар, но с добиванием уже не справился. Но Россия доказала, что их результат на чемпионате мира не был случайностью.

    Очень крепкая команда. Так что существует вероятность, что мы встретимся и на чемпионате Европы.

    Стремимся ли мы выиграть все десять матчей в группе? Это было бы неплохо. В конце концов для этого нужно выиграть еще один матч», — приводит слова Куртуа «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Het Nieuwsblad. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
  • 15/11/2019 в 23:12
    •
  • Прогноз
  • Косово — Англия
  • 1.60
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли Англия обыграть Косово?
  • Косово — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Совершит ли Сербия реванш в матче с Украиной?
  • Сербия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продлит ли «Армавир» безвыигрышную серию «Торпедо»?
  • «Армавир» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фабиньо — на сегодня ключевой игрок «Ливерпуля» Футбол Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчасКто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии? 15/11/2019 в 21:370
  • 21:13
    • Трусова выиграла этап Гран-при в Москве, Медведева — вторая
  • 21:12
    • Циципас обыграл Федерера и вышел в финал ATP
  • 20:53
    • «Локомотив» забросил пять шайб «Салавату Юлаеву»
    Садио Мане и Рахим Стерлинг Футбол Убойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20Дюжина лучших атакующих игроков Английской Премьер-лиги прямо сейчас 15/11/2019 в 21:060
  • Экспресс дня

  • Смогут ли португальцы избежать неожиданного провала?
  • 4.25
    •
  • 23:59
    • «Бавария» может отказаться от выкупа Коутиньо в пользу Хаверца
  • 23:54
    • Куртуа: Во второй половине Россия выглядела опаснее и гол витал в воздухе
  • 23:34
    • Азар: Первое место в группе было очень важно
    Гавриков отметился дебютной шайбой Хоккей НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова и Гаврикова, «Бостон» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября Вчера в 09:290
  • 18:14
    • Молодежная сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020
  • 22:19
    • Словения с минимальным счетом переиграла Латвию
  • 22:08
    • Сборная Уэльса на выезде обыграла команду Азербайджана
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие