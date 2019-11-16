Куртуа: Во второй половине Россия выглядела опаснее и гол витал в воздухе

Голкипер сборной Бельгииподелился впечатлениями после завершения отборочного матча Евро-2020 против команды России (4:1), заявив, что пропущенный в концовке матча гол не испортил впечатление от игры.

«Сильно я переживаю по этому поводу? Нет. Слишком много пишут, что я всегда хочу играть на ноль.

В первом тайме добились солидного преимущества. Не дали сопернику ничего создать.

И важно, что и после перерыва не расслабились. Хотя во второй половине Россия выглядела опаснее. И гол в наши ворота витал в воздухе.

Удалось отбить первый удар, но с добиванием уже не справился. Но Россия доказала, что их результат на чемпионате мира не был случайностью.

Очень крепкая команда. Так что существует вероятность, что мы встретимся и на чемпионате Европы.

Стремимся ли мы выиграть все десять матчей в группе? Это было бы неплохо. В конце концов для этого нужно выиграть еще один матч», — приводит слова Куртуа «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Het Nieuwsblad. 0